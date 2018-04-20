Полторак обурився, що Мосійчук неправильно назвав його ім’я

12:45, 20 квітня 2018
Політика
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Степан Полторак / фото REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, під час Години запитань до уряду в парламенті України Мосійчук, звертаючись до Полторака, назвав його «пане Святославе».

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У відповідь Полторак сказав: «Я хотів би нагадати всім присутнім, що я 4 роки вже міністр оборони. І я думаю, що народному депутату треба знати, що мене звати не Станіслав і не Святослав, а Степан».

Мосійчук попросив Полторака прокоментувати інформацію про те, що військовий комісар Приморського району Одеси в 2015 році, в часи боїв під Дебальцевим, купив собі квартиру в Криму. Міністр пообіцяв з’ясувати цю інформацію.

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Теги: #Радикальна партія#Степан Полторак#міністр оборони України Степан Полторак#Ігор Мосійчук