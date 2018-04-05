Полторак розповів, коли до України прибудуть довгоочікувані "Джавеліни"

Міністр оборони наголосив, що рішення США про продаж Україні цього озброєння важко переоцінити.

Міністр оборони України генерал армії Степан Полторак заявляє, що протиракетні комплекси Javelin прибудуть до України з Сполучених Штатів Америки вчасно, коли усі умови будуть готовими для цього.

Про це глава оборонного відомства сказав в інтерв'ю "Урядовому кур'єру".

"США одними з перших підтримали нас у прагненні захистити свій суверенітет, і ця допомога дуже важлива й ефективна. Так, ми очікуємо від США «Джавеліни», і вони будуть у нас вчасно - тоді, коли все буде готове для цього. Ні на день раніше, а й ні на день пізніше. Як недавно висловився президент України, відповідно до досягнутих з американськими партнерами домовленостей. Ми матимемо протитанкові ракетні й антиснайперські комплекси, засоби електронної боротьби і повітряної оборони й деякі інші речі", - заявив Полторак.

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"Путін нещодавно заявив про наявність у російської армії нових зразків озброєнь, зокрема ракет. Риторика щорічного звіту Путіна свідчить, що вектор зовнішньополітичної діяльності РФ — агресія. Тому рішення Вашингтона про надання нам озброєнь у такій ситуації важко переоцінити", - переконаний міністр оборони.

"Ця зброя - сигнал про підтримку клубом демократичних країн, що вони сприяють нашій боротьбі за спільні цінності проти одних і тих самих загроз. Але із приємністю зазначу: наш оборонно-промисловий комплекс також нарощує потужності, й окремі зразки української військової техніки, зброї та обладнання здатні конкурувати навіть із найкращими світовими зразками. Це додає впевненості, і цього нам дуже бракувало у 2014 році. Це сигнал закордонним партнерам допомагати нам у прагненні захиститися. Допомагаючи Україні, світ допомагає собі", - наголосив Полторак.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летального зброї, зокрема, протитанкових ракетних комплексів Javelin.

17 січня 2018 року начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив, що Javelin можуть бути поставлені в терміни від двох до п'яти-шести місяців.

17 лютого президент України Петро Порошенко повідомив, що Україна в рамках військово-технічного співробітництва з США отримає не тільки Javelin.

2 березня Держдепартамент США схвалив продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн дол.

30 березня стало відомо, що президент США Дональд Трамп заборонив публічно говорити американським посадовцям про схвалення ним продажу Україні протиракетних комплексів Javelin та ракет до них.