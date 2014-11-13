Ситуація в зоні АТО впевнено ускладнюється - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, українські військові фіксують постійні переміщення російської військової техніки з терористичним маркуванням до лінії розмежування. Також триває концентрація російських військових підрозділів (у тому числі ППО великого радіусу дії, авіаційних бригад) вздовж українсько-російського кордону.

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Лисенко зазначив, що найбільшу військову активність зафіксовано на Луганському напрямку. «Тут із «Градів» та мінометів терористи обстріляли два опорні пункти біля смт Станиця Луганська. Позиції сил АТО біля населених пунктів Вільхове, Щастя, Кряківка терористи обстріляли з «Градів» шість разів. Опорні пункти біля сіл Старий Айдар та Артем обстріляно з мінометів та стрілецької зброї. Наші військові відбили атаку на опорний пункт сил АТО біля села Сокільники, ворог зазнав втрат у живій силі», - повідомив Лисенко.

Він зазначив, що на Первомайському напрямку з реактивних установок «Град» та мінометів бойовики обстріляли два блокпости Нацгвардії біля села Кримське та блокпост ЗСУ біля села Фрунзе. З мінометів терористи обстріляли позиції біля міста Золоте.

«Російські окупанти обстрілюють як позиції українських військових, так і безпосередньо населені пункти», - сказав Лисенко.

Також вчора о 18:10 біля кордону з Росією на околиці населеного пункту Мілове Луганської області терористи з підствольного гранатомета здійснили обстріл прикордонного наряду. Прикордонники відкрили вогонь у відповідь. Диверсійна група відступила.

На Донецькому напрямку із зенітних установок, гранатометів і стрілецької зброї бойовики двічі обстрілювали Донецький аеропорт. Також з мінометів та стрілецької зброї терористи обстріляли позиції сил АТО біля населених пунктів Піски, Опитне, Троїцьке, Авдіївка, Славне. Українські військові дають гідну відсіч агресору, сказав Лисенко.

У районі Дебальцевого з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї російські найманці обстріляли опорні пункти сил АТО поблизу Нікішиного, Дебальцевого, Кам’янки, Майорського, Донецького.

На Маріупольському напрямку бойовики з мінометів і стрілецької зброї обстріляли опорні пункти сил АТО біля сіл Миколаївка, Орлівське, Шевченко. Під удар терористів потрапило саме селище Гранітне.

У районі Докучаївська та Павлополя зафіксовано активність двох безпілотників противника.