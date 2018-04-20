Група європарламентарів оголосила політичний бойкот ЧС-2018 у Росії

Через нинішній антизахідний курс Кремля країнам-членам ЄС варто приєднатися до політичного бойкоту Великобританією та Ісландією цьогорічного Чемпіонату світу з футболу в Росії, вважають 60 членів Європарламенту.

60 членів Європейського парламенту закликали країни-члени ЄС до політичного бойкоту цьогорічного Чемпіонату світу з футболу в Росії. Відповідне звернення групи європарламентарів оприлюднили в п'ятницю, 20 квітня.

На думку євродепутатів, до такого кроку підштовхують насамперед дії самої Росії, наприклад, отруєння екс-агента ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, яке автори звернення назвали "знущанням" над європейським цінностями, передає DW.

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Європарламентарі, які підписали звернення, представляють п'ять фракцій Європарламенту та 16 країн. На їхній погляд, країнам-членам ЄС слід взяти приклад з Великобританії та Ісландії, щоб не "посилювати авторитарний та антизахідний курс російського президента".

Автори листа також звертають увагу на незадовільний стан справ із захистом прав та свобод у Росії, зокрема, на порушення свободи слова. Вказується на неприпустимість вітати російського президента Володимира Путіна за руку на стадіонах, коли критики його режиму сидять за ґратами, а незалежні журналісти постійно наражаються на небезпеку.

Ініціаторкою цього звернення була представниця фракції Зелених Ребекка Хармс. За її словами, президент Путін не може бути привітним господарем Чемпіонату світу, поки в Сирії та Україні триває війна, а також поки він підтримує правоекстремістські й антидемократичні партії в ЄС і намагається вплинути на вибори, передає "Цензор.НЕТ".

Раніше журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомляв, що низка країн ЄС може оголосити дипломатичний бойкот ЧС-2018 у Росії.