Низка країн ЄС оголосить дипломатичний бойкот ЧС-2018 у Росії - журналіст
10:34, 12 квітня 2018Політика
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Також країни-члени ЄС обговорюють продовження економічних санкцій проти Росії на рік.
Ілюстрація REUTERS
Низка країн ЄС може оголосити дипломатичний бойкот ЧС-2018 у Росії.
Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
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"Ми станемо свідками того, як низка держав-членів ЄС оголошують дипломатичний бойкот ЧС з футболу в Росії, а також ведуть розширені переговори про продовження економічних санкцій проти Росії на рік замість 6 місяців напередодні саміту Європейської ради у червні", - йдеться у повідомленні журналіста.
Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко закликав західні країни посилити санкції проти Росії і бойкотувати чемпіонат світу з футболу, який пройде в РФ з 14 червня по 15 липня 2018 року.
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