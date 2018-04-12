Низка країн ЄС оголосить дипломатичний бойкот ЧС-2018 у Росії - журналіст

Також країни-члени ЄС обговорюють продовження економічних санкцій проти Росії на рік.

Низка країн ЄС може оголосити дипломатичний бойкот ЧС-2018 у Росії.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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"Ми станемо свідками того, як низка держав-членів ЄС оголошують дипломатичний бойкот ЧС з футболу в Росії, а також ведуть розширені переговори про продовження економічних санкцій проти Росії на рік замість 6 місяців напередодні саміту Європейської ради у червні", - йдеться у повідомленні журналіста.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко закликав західні країни посилити санкції проти Росії і бойкотувати чемпіонат світу з футболу, який пройде в РФ з 14 червня по 15 липня 2018 року.