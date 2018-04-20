ГПУ направила до Франції запит на видачу керівника "тітушок" Саркісяна

Раніше повідомлялося, що організатор "тітушок" Саркісян перебуває у Франції під екстрадиційним арештом.

Генеральна прокуратура України направила до французьких правоохоронних органів запитом про екстрадицію підозрюваного в організації "тітушок" українця Армена Саркісяна.

Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган, передає "Українська правда". За її словами, звернення відіслали 16 квітня.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України, член колегії МВС Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що у Франції затримано одного з головних організаторів "тітушок" під час Майдану Армена Саркісяна.

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Депутат зазначив, що "прокурори повинні передати до Франції пакет документів, необхідних для видачі Армена Саркісяна Україні". Геращенко також розмістив схему, яка вказує нібито на зв'язки Саркісяна з колишнім міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком. У цій схемі Саркісян показаний як організатор "тітушок" і пов'язаний з умовно засудженим за участь у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія Юрієм Крисіним.