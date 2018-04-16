ГПУ готує екстрадицію скандального організатора "тітушок" Саркісяна з Франції

Луценко заявив, що якщо у Франції затриманим виявиться саме той Саркісян, якого розшукує Україна, то Генпрокуратура буде намагатись прискорити процедуру екстрадиції.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що ГПУ готує додаткові матеріали для ідентифікації та екстрадиції затриманого у Франції Армена Саркісяна, який підозрюється в організації "тітушек" під час Євромайдану у 2014 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко повідомив в коментарі журналістам у Національній академії прокуратури України у Києві.

«Саркісян оголошений в міжнародний розшук, наші колеги, згідно з міжнародними угодами, повідомили, що він затриманий на території Франції, в коло моїх обов'язків не входить перевіряти, чи дійсно він там є. Є особа, у якого був паспорт з ім'ям, прізвищем, датою народження і роком народження, які збігаються з розшукуваним особою, візуально він також частково співпадає», - заявив він.

Генпрокурор зауважив, що «наша задача зараз – підготувати всі матеріали для екстрадиції, а задача французьких колег - ідентифікувати цю особу, в тому числі через надані нами, ми зараз це готуємо, додаткові ідентифікуючі ознаки: фотографії, відео, які зможуть допомогти колегам у більш точному встановленні, який це Саркісян, це прізвище достатньо поширене».

Луценко заявив, що якщо у Франції затриманим виявиться саме той Саркісян, якого розшукує Україна, то Генпрокуратура буде намагатись прискорити процедуру екстрадиції: «Якщо це буде так, то ми будемо наполягати на якомога більш швидкій процедурі екстрадиції. Я вже спілкувався через своїх заступників з послом Франції і висловив глибоке занепокоєння і побажання якомога швидшої відповіді на питання екстрадиції", - сказав він.

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«Ближчим часом ми направимо додаткову ідентифікуючу інформацію і після цього Франція дасть нам відповідну відповідь. В даний час сам Саркісян, який був затриманий на території Франції, знаходиться на особистому зобов'язанні під наглядом місцевої поліції», - додав генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, напередодні народний депутат України, член колегії МВС Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що у Франції затримано одного з головних організаторів "тітушок" під час Майдану Армена Саркісяна.

Депутат зазначив, що "прокурори повинні передати до Франції пакет документів, необхідних для видачі Армена Саркісяна Україні". Геращенко також розмістив схему, яка вказує нібито на зв'язки Саркісяна з колишнім міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком.

У цій схемі Саркісян показаний як організатор "тітушок" і пов'язаний з умовно засудженим за участь у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія Юрієм Крисіним.