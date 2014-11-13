Бойовики із засідки обстріляли колону сил АТО, поранено 5 бійців – штаб
18:30, 13 листопада 2014Політика
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Сьогодні бойовики із засідки обстріляли колону сил АТО.
REUTERS
Як повідомляє прес-центр АТО на сторінці Facebook, під обстрілами опинились бійці, які виконують завдання в районі Станично-Луганське.
Зокрема, під час доставки продовольства та проведення планової ротації особового складу зазнали поранень п’ятеро військових.
Читайте такожСитуація в зоні АТО впевнено ускладнюється - РНБО Як уточнюється, бойовики із засідки обстріляли українську колону військової техніки. Вели вогонь з крупнокаліберних кулеметів, автоматичних гранатометів та снайперських гвинтівок.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики 44 рази обстріляли сили АТО, четверо військових загинули
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