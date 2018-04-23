Суд відмовив в арешті майна родини Савченко і благодійного фонду її сестри

Слідчий СБУ просив у Шевченківського райсуду арештувати два жорстких диски з комп’ютерів родини Савченко.

Суд відмовив слідчому Служби безпеки України в арешті майна благодійного фонду Віри Савченко – сестри підозрюваної в підготовці терактів та державного перевороту народного депутата Надії Савченко. Також суд не став арештовувати особисте майно родини нардепа.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Лінник відмовив у задоволенні клопотання слідчого СБУ про накладання арешту на весь період досудового слідства у справі Надії Савченко на майно благодійного фонду Віри Савченко, яке було тимчасово вилучене під час обшуку у благодійному фонді.

Йдеться, в основному, про комп’ютери, які знаходились в приміщенні фонду на момент обшуку та належали як самому фонду, так і ряду приватних осіб.

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Також суддя Олег Лінник відмовив у задоволенні клопотання слідчого СБУ про арешт особистого майна, вилученого при обшуку у квартирі Савченко.

Йдеться про два жорстких диски, вилучених з домашнього комп’ютера, які, за словами сестри Надії Савченко Віри, належать їй, а не народному депутату Савченко.

Суддя зачитав лише резолютивну частину ухвали, тому мотивація відмови у задоволенні клопотання наразі невідома.

Слід зазначити, що, як і у випадку з вилученням майна благодійного фонду Віри Савченко, так і у випадку з особистим майном родини Савченко, рішення Шевченківського суду ще не вступило в силу, оскільки слідчий СБУ має п’ять днів для того, щоби подати на нього апеляцію.

Як повідомляв УНІАН, Савченко та керівник Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та державного перевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається втікати з України.

17 квітня Савченко пройшла допит за допомогою поліграфа в Головному управлінні СБУ у Києві та Київській області.