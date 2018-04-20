Савченко хоче влаштувати депутатську приймальню в СІЗО

Прес-секретар нардепа закликала всіх охочих писати заяви з проханням дозволити прийти на прийом до Савченко.

Народний депутат Надія Савченко хоче приймати українців, незважаючи на утримання в ізоляторі тимчасового утримання СБУ.

Про це у Facebook написала прес-секретар Савченко Тетяна Проторченко. За її словами, влада порушує закон, не пропускаючи громадян на прийом.

Проторченко закликала всіх охочих писати заяви в слідчий відділ СБУ з проханням дозволити прийти на прийом до Савченко і опублікувала зразок цього документа.

Читайте такожСилою не братимуть: суд заборонив примушувати Савченко здати зразки слини

Раніше повідомлялося, що підозрювану у підготовці терактів і державного перевороту народного депутата Надію Савченко возили із СІЗО на експертизу.