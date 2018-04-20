Савченко хоче влаштувати депутатську приймальню в СІЗО

17:18, 20 квітня 2018
Політика
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Надія Савченко хоче організувати прийом громадян / фото УНІАН

Про це у Facebook написала прес-секретар Савченко Тетяна Проторченко. За її словами, влада порушує закон, не пропускаючи громадян на прийом.

Проторченко закликала всіх охочих писати заяви в слідчий відділ СБУ з проханням дозволити прийти на прийом до Савченко і опублікувала зразок цього документа.

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Раніше повідомлялося, що підозрювану у підготовці терактів і державного перевороту народного депутата Надію Савченко возили із СІЗО на експертизу.

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Теги: #нардеп#СІЗО#Надія Савченко