Україна надала свої машини ОБСЄ, щоб вони не отримали їх від росіян - Чалий

Цю інформацію підтвердив заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий, пише Еспресо.TV.

"Країна-агресор пропонувала, аби машинами, на яких пересуватимуться міжнародні спостерігачі, кермували російські водії. Що було б небезпечно. Оскільки саме Росія, за підтвердженими даними вітчизняного Радбезу, постачає зброю терористам. Тож Україна випередила агресора і першою надала "Кугуари" в оренду ОБСЄ, проте без водіїв", - йдеться в повідомленні.

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