Україна надала свої машини ОБСЄ, щоб вони не отримали їх від росіян - Чалий
07:32, 14 листопада 2014Політика
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Росія також хотіла надати броньовані автомобілі місії ОБСЄ для роботи на сході України
Чалий пояснив, чому Україна забезпечила ОБСЄ своїми авто / УНІАН
Цю інформацію підтвердив заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий, пише Еспресо.TV.
"Країна-агресор пропонувала, аби машинами, на яких пересуватимуться міжнародні спостерігачі, кермували російські водії. Що було б небезпечно. Оскільки саме Росія, за підтвердженими даними вітчизняного Радбезу, постачає зброю терористам. Тож Україна випередила агресора і першою надала "Кугуари" в оренду ОБСЄ, проте без водіїв", - йдеться в повідомленні.
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