Генсек ОБСЄ визнав, що місія не контролює кордон на Донбасі
Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр заявив, що приблизно 400 кілометрів українського кордону не контролюється. ОБСЄ контролює один кілометр на двох пунктах пропуску.
"Те, що ми бачимо, викликає занепокоєння. І для цього занепокоєння є ряд причин. Перш за все, враховуючи, що нашим первинним завданням було допомогти в деескалації конфлікту, ми занепокоєні, тому що насправді йде ескалація. Ми бачили військове обладнання, яке йде в регіон під час припинення вогню", - сказав він у середу в Брюсселі журналістам, передає власний кореспондент УНІАН.
Заньєр повідомив, що місія спостерігачів фіксує всі порушення, але у своїй роботі вони зіткнулися з обмеженнями. "Коли ми повертаємося в Донецьк та Луганськ, у нас немає свободи пересування. Ми хотіли б дістатися до кордону і де-факто у нас немає цієї свободи. Ми просимо всі сторони Мінської угоди виконати досягнуті домовленості. Ми не зможемо допомогти, якщо вони не створять для цього умови. Це одна з проблем", - зазначив генсек ОБСЄ, додавши, що є ознаки того, що "може бути більш відкрита конфронтація".
Він також повідомив, що для моніторингу ситуації використовуються автомобілі та безпілотні літаки, але і тут "ми зіткнулися із перешкодами та непередбаченими проблемами". "Вони збивають безпілотники із зброї. Мені повідомили, що це не робота аматорів", - наголосив Заньєр.
Генсек констатував, що місія працює у "дуже складній ситуації". За його словами, представники місії також присутні на території Російської Федерації - на двох пропускних пунктах. "Це важливо більше з політичної точки зору, аніж з практичної. Український кордон, приблизно 400 кілометрів, не контролюється. А ми контролюємо один кілометр на двох пунктах пропуску. Ми не можемо сказати, що контролюємо кордон, але у нас є уявлення, що саме перетинає кордон", - сказав він.
Крім того, Заньєр повідомив, що незабаром у Базелі відбудеться засідання ОБСЄ на рівні міністрів, яке буде присвячено Україні.
Як повідомляв УНІАН, Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.
20 вересня в Мінську за підсумками Тристоронньої зустрічі контактної групи з врегулювання кризи в Україні було підписано меморандум, що складається з 9 пунктів, у яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї та ведення наступальних дій.
Читайте такожМісія ОБСЄ: небезпека ескалації конфлікту на Сході України зростає
Згідно з меморандумом, протиборчі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна. Уздовж всієї російсько-українського кордону працюватиме спостережна місія ОБСЄ.
Першої домовленості про припинення вогню було досягнуто 5 вересня також у Мінську.
Однак на сході України і бойовики, і російські військові продовжують обстрілювати мирне населення і сили АТО.
28 жовтня речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив, що роботи за участю спостерігачів ОБСЄ, українських і російських офіцерів щодо встановлення лінії розмежування на окремих територіях в зоні АТО неможливі через постійні обстріли терористами.
4 листопада Рада національної безпеки і оборони України за рекомендацією президента України ухвалила рішення внести до ВР законопроект про скасування закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, який був ухвалений у рамках Мінських домовленостей.
6 листопада терористичні організації "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка" заявили про намір запропонувати "нову редакцію Мінського протоколу" під час чергового раунду консультацій в Мінську, який відбудеться наприкінці листопада.