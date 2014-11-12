Генсек ОБСЄ визнав, що місія не контролює кордон на Донбасі

"Те, що ми бачимо, викликає занепокоєння. І для цього занепокоєння є ряд причин. Перш за все, враховуючи, що нашим первинним завданням було допомогти в деескалації конфлікту, ми занепокоєні, тому що насправді йде ескалація. Ми бачили військове обладнання, яке йде в регіон під час припинення вогню", - сказав він у середу в Брюсселі журналістам, передає власний кореспондент УНІАН.

Заньєр повідомив, що місія спостерігачів фіксує всі порушення, але у своїй роботі вони зіткнулися з обмеженнями. "Коли ми повертаємося в Донецьк та Луганськ, у нас немає свободи пересування. Ми хотіли б дістатися до кордону і де-факто у нас немає цієї свободи. Ми просимо всі сторони Мінської угоди виконати досягнуті домовленості. Ми не зможемо допомогти, якщо вони не створять для цього умови. Це одна з проблем", - зазначив генсек ОБСЄ, додавши, що є ознаки того, що "може бути більш відкрита конфронтація".

Він також повідомив, що для моніторингу ситуації використовуються автомобілі та безпілотні літаки, але і тут "ми зіткнулися із перешкодами та непередбаченими проблемами". "Вони збивають безпілотники із зброї. Мені повідомили, що це не робота аматорів", - наголосив Заньєр.

Генсек констатував, що місія працює у "дуже складній ситуації". За його словами, представники місії також присутні на території Російської Федерації - на двох пропускних пунктах. "Це важливо більше з політичної точки зору, аніж з практичної. Український кордон, приблизно 400 кілометрів, не контролюється. А ми контролюємо один кілометр на двох пунктах пропуску. Ми не можемо сказати, що контролюємо кордон, але у нас є уявлення, що саме перетинає кордон", - сказав він.

Крім того, Заньєр повідомив, що незабаром у Базелі відбудеться засідання ОБСЄ на рівні міністрів, яке буде присвячено Україні.

Як повідомляв УНІАН, Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

20 вересня в Мінську за підсумками Тристоронньої зустрічі контактної групи з врегулювання кризи в Україні було підписано меморандум, що складається з 9 пунктів, у яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї та ведення наступальних дій.

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Згідно з меморандумом, протиборчі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна. Уздовж всієї російсько-українського кордону працюватиме спостережна місія ОБСЄ.

Першої домовленості про припинення вогню було досягнуто 5 вересня також у Мінську.

Однак на сході України і бойовики, і російські військові продовжують обстрілювати мирне населення і сили АТО.

28 жовтня речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив, що роботи за участю спостерігачів ОБСЄ, українських і російських офіцерів щодо встановлення лінії розмежування на окремих територіях в зоні АТО неможливі через постійні обстріли терористами.

4 листопада Рада національної безпеки і оборони України за рекомендацією президента України ухвалила рішення внести до ВР законопроект про скасування закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, який був ухвалений у рамках Мінських домовленостей.

6 листопада терористичні організації "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка" заявили про намір запропонувати "нову редакцію Мінського протоколу" під час чергового раунду консультацій в Мінську, який відбудеться наприкінці листопада.