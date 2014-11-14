Бойовики продовжують посилювати позиції в Донецьку і Макіївці

Про це повідомляє "Інформаційний опір".

Фактично всі «внутрішні» блок-пости в даних районах зняті, особовий склад перекинуто «на передову».

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Така ж ситуація спостерігається в районі н. п. Макіївка. Також на північно-східних околицях Макіївки противник обладнав вогневі позиції артилерії, однак самі артилерійські підрозділи знаходяться в глибині оборони противника і висуваються вперед тільки для нанесення вогневих ударів, після чого відводяться. В нанесенні ударів бере участь до 2-3 вогневих підрозділів (батарей) ствольної і реактивної артилерії.