Бойовики продовжують посилювати позиції в Донецьку і Макіївці
08:52, 14 листопада 2014Політика
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Російсько-терористичні війська посилили свої передові позиції в Петровському, Київському та Кіровському районах Донецька, а також в районі Спартака.
REUTERS
Про це повідомляє "Інформаційний опір".
Фактично всі «внутрішні» блок-пости в даних районах зняті, особовий склад перекинуто «на передову».
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Така ж ситуація спостерігається в районі н. п. Макіївка. Також на північно-східних околицях Макіївки противник обладнав вогневі позиції артилерії, однак самі артилерійські підрозділи знаходяться в глибині оборони противника і висуваються вперед тільки для нанесення вогневих ударів, після чого відводяться. В нанесенні ударів бере участь до 2-3 вогневих підрозділів (батарей) ствольної і реактивної артилерії.
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