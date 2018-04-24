Суд над активістом Майдану Бубенчиком перенесено на 27 квітня

Адвокати Івана Бубенчика просили суд зробити перерву у засіданні, щоб до справи долучилися ще двоє адвокатів.

Засідання Печерського райсуду Києва з обрання запобіжного заходу активісту Майдану Івану Бубенчику перенесено на 27 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку засідання двоє адвокатів активіста звернулися до судді Олексі Соколова з клопотанням зробити перерву у засіданні й долучити до справи ще двох захисників.

Суддя задовольнив це клопотання й оголосив перерву в судовому засіданні до 14.00 27 квітня.

Раніше заступник генпрокурора Анжела Стрижевська подала до суду клопотання щодо обрання Бубенчику запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня у ГПУ заявили про вручення підозри Бубенчику. Йому інкримінували вчинення злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України: п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця).

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Активіста підозрювали у вчиненні 20 лютого 2014 року на Майдані Незалежності у Києві вбивств працівника правоохоронного органу і військовослужбовця внутрішніх військ, а також у замаху на вбивство військовослужбовця у зв’язку з їх діяльністю щодо охорони громадського порядку.

5 квітня у Печерському райсуді Києва заступник генпрокурора Стрижевська відкликала клопотання про застосування до Бубенчика запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вона також повідомила, що кваліфікація підозри, яку висунуто активісту, є недостатньо обгрунтованою.

Ввечері 5 квітня Бубенчику вручили нову підозру, з якої вилучено пункт про умисне вбивство.