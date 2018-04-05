ГПУ зняла з активіста Євромайдану Бубенчика підозру в умисному вбивстві

Як і раніше, його підозрюють у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю.

Генеральна прокуратура України більше не інкримінує активісту Євромайдану Івану Бубенчику вчинення умисного вбивства.

Як повідомили у Відділі зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська у присутності адвокатів повідомила Бубенчику про зміну раніше повідомленої підозри.

Тепер він підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Таким чином, слідчі більше не інкримінують Бубенчику вчинення злочинів, передбачених п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство).

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 квітня, у Печерському районному суді м. Києва заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська відкликала клопотання про застосування щодо Бубенчика запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вона також повідомила, що кваліфікація підозри, яку висунуто активісту, є недостатньо обгрунтованою. Тому Бубенчика було викликано на 17.00 у Департамент спеціальних розслідувань ГПУ для вручення нової підозри.

3 квітня у ГПУ заявили про вручення підозри Бубенчику. Йому інкримінували вчинення злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України: п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Активіста підозрювали у вчиненні 20 лютого 2014 року на Майдані Незалежності у Києві вбивств працівника правоохоронного органу і військовослужбовця внутрішніх військ, а також замаху на вбивство військовослужбовця у зв’язку з їх діяльністю щодо охорони громадського порядку. Також йому інкримінували придбання та носіння вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу.