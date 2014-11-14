Під Донецьком сили АТО знищили кілька передових позицій бойовиків - ІС

Про це повідомляє керівник групи «Інформаційний Опір» Дмитро Тимчук.

Після чого супротивник почав масований обстріл з важкого піхотного озброєння позицій українських військв даних районах.

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"До лівого флангу Дебальцевського плацдарама (район Чорнухине), після невдалого штурму, противник підтягнув свіжі формування. З районів Стаханова та Алчевська перекинута бронетехніка (до 6 танків і до 10 інших бойових броньованих машин)", - пише Тимчук.

За його словами, в районі н. п. Оленівка російсько-терористичні війська продовжують обладнати район зосередження. Розбитий базовий табір, проводяться інженерні роботи.