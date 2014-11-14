РФ переозброює війська радіаційного, хімічного і біологічного захисту

Протягом 2014 року в частини і підрозділи військ РХБЗ Південного військового округу надійшло 12 одиниць сучасної спеціальної техніки, у тому числі машини хімічної розвідки РХМ-6.

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Про це повідомляє прес-служба ЮВО, передають Крим.Реалії.

Розвідувальна хімічна машина РХМ-6 оснащена сучасною автоматизованою системою управління, в якій використані новітні інформаційно-обчислювальні технології.

«У період проведення табірного збору фахівців військ РХБ захисту на полігоні Прудбой у Волгоградській областіз метою якісного освоєння ними сучасних зразків ОВТ були проведені інструкторсько-методичні заняття. Експерти дали порівняльний огляд перспективних зразків спеціальної військової техніки, яка незабаром надійде на озброєння», - йдеться в повідомленні.