Територіальна цілісність України важливіша за кораблі РФ біля Австралії - Меркель

Про це на спільній з прем’єром Нової Зеландії Джоном Кі прес-конференції в Окленді заявила канцлер Німеччини Анґела Меркель.

Про це пише "Радіо Свобода".

«Російські кораблі є частиною присутності Росії. Те, що турбує мене значно більше, – порушення територіальної цілісності України і невиконання умов мінських домовленостей, а також тривожний розвиток подій, пов’язаний із постачанням зброї. От що турбує мене значно більше і що обговорюватиметься в кулуарах саміту G20», – наголосила Меркель.

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Лідери країн світу прибувають на саміт «Групи двадцяти», який цими вихідними відбудеться в австралійському місті Брісбен. У столиці Австралії прем’єр-мінінстр Великої Британії Дейвід Камерон заявив, що рішення про скорочення або розширення санкцій проти Росії залежить від позиції Москви в українській кризі.

Країни Євросоюзу нині єдині в тому, що зараз санкції проти Росії не можуть бути послаблені. Водночас у питанні запровадження нових санкцій єдності немає.