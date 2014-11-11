Меркель: ЄС не буде посилювати економічні санкції проти РФ

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters. У той же час, за її словами, можливе розширення "чорного списку" осіб, яким буде заборонений в'їзд в країни ЄС.

"На даний момент посилення економічних санкцій не планується", - зазначила вона.

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Ангела Меркель також підкреслила необхідність дотримання режиму припинення вогню на сході України. "Ми концентруємося на гуманітарній ситуації і на тому, як досягти реального припинення вогню", - сказала канцлер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС розгляне можливість запровадження нових санкцій проти Росії 17 листопада. Як зазначила прес-секретар високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Майя Косьянчич, служби ЄС підготували різні варіанти санкцій проти Росії.