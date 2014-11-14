Меркель готова зустрітися з Путіним на саміті G20 задля врегулювання кризи на Донбасі

Про це вона заявила в Окленді після зустрічі з прем'єр-міністром Нової Зеландії Джоном Кі, передає «Німецька хвиля».

«Цілком можливо, що така зустріч відбудеться», - наводить слова Меркель інформагенція dpa.

Занепокоєння розвитком конфлікту між Україною та Росією, попри географічну "віддаленість" своєї країни, висловив і новозеландський прем'єр. На його думку, даний конфлікт загрожує стабільності в Європі та шкодить економічному зростанню.

Обоє політиків при цьому не виявили особливої стурбованості присутністю чотирьох військових російських кораблів неподалік від берегів Австралії. «Мене більше непокоїть порушення територіальної цілісності України. Мінських домовленостей не дотримуються. І це мене турбує більше. Це стане також темою для обговорення «на полях» саміту G20», - цитує Меркель dpa.

Про те, що криза на сході України обговорюватиметься під час зустрічей світових лідерів у австралійському Брісбені канцлер Німеччини запевнила цього тижня у телефонній розмові і президента України Петра Порошенка. Нагадаємо, попередня зустріч Меркель з Путіним щодо врегулювання української кризи відбулася у жовтні в Мілані.

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Як повідомляв УНІАН, Росія після окупації у березні цього року Криму та дестабілізації ситуації на Донбасі має найгірші відносини із західними державами з моменту завершення так званої "холодної війни" часів Радянського союзу.

США, Євросоюз та ряд інших розвинених держав ввели проти росіян санкції та заявили про подальше їх посилення і міжнародну ізоляцію у випадку, якщо російська влада не припинить агресивну політику проти України.

На початку листопада стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама не планує проводити офіційні зустрічі з Путіним ні на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї (відбувався 5-11 листопада), ні на саміті країн «Великої двадцятки» (G20) 15-16 листопада у Брісбені в Австралії.

Цього року Путін зустрічався із західними лідерами лише двічі: у червні цього року у французькій Нормандії з нагоди 70-ї річниці висадки союзницьких сил та у жовтні на саміті "Європа-Азія" (ASEM) в італійському Мілані.