Австралійці зарили голови в пісок в знак протесту перед самітом G20 (фоторепортаж)

Понад 400 активістів сховали свої голови в пісок на пляжі Бонді в Австралії в знак протесту проти небажання уряду вносити до порядку денного саміту G20, який пройде в Брісбені на вихідних, проблему зміни клімату, пише РІА "Новости" з посиланням на The Guardian.

Читайте такожМеркель вважає ситуацію в Україні одним з найважливіших питань саміту G20Серед учасників акції були і батьки з дітьми, і школярі, і робітники в ділових костюмах. Усі вони вирили невеликі ями і засунули туди голови.

На їхню думку, політика Тоні Еббота в області зміни клімату стає все більш несприйнятною.

Прем'єр-міністр Австралії Тоні Еббот раніше заявив, що кліматичні переговори - це "повна нісенітниця", що викликало хвилю обурення серед населення.