Екс-міністру економіки Грузії Бендукідзе пропонували посаду в українському уряді - Саакашвілі

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі заявляє, що планувалося призначення Кахи Бендукідзе «на урядовий пост в Україні».

Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці у «Фейсбук».

«Я розгублений і пригнічений. Сьогодні він вперше не відповідав на мої смс-повідомлення. А потім мені повідомили чому. Грузія втратила Каху.», - написав Саакашвілі.

За його словами, «наприкінці тижня ми повинні були зустрітися в Києві. Сьогодні вже немає сенсу тримати у секреті те, що розглядалося його призначення на урядовий пост в Україні. Саме для узгодження деталей цього призначення його і чекали в Києві. Людину, яку буквально прогнали з Грузії, запрошувала до себе країна вдесятеро більша за нашу. Працюючи в Україні, він став би в пригоді Грузії».

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Як повідомив Саакашвілі, «в Лондоні Каха зібрав групу юристів для того, щоб боротися з режимом Іванішвілі. Він дуже поспішав, в останній телефонній розмові він сказав мені - у нас дуже мало часу, необхідно врятувати Грузію від Іванішвілі. Він брав активну участь і в підготовці акції 15 листопада.».

За словами екс-президента, «у Кахи дивовижним чином поєднувалися незвичайна доброта і разом з тим абсолютна непримиренність злу. Пішла з життя людина історичного масштабу. Переслідуваний офіціозом, він все своє життя сіяв світло. І я упевнений. що радість, що гніздиться в скляній колбі (маю на увазі скляний палац Бідзіни Іванішвілі в Тбілісі), передчасна. Я обіцяю Кахі, що продовжу його боротьбу і звільню Грузію від тієї нікчеми, що переслідувала його».

Нагадаємо, автор грузинських економічних реформ, підприємець, засновник "Вільного університету", радник Порошенка помер у Лондоні 13 листопада 2014 року. За попередніми даними, від серцевого нападу. Бендукідзе було 58 років.

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Бендукідзе в 1990-і роки займався бізнесом у Росії, заснував холдинг «Об'єднані машинобудівні заводи». До 2004 року він був віце-президентом Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП), проте після Революції троянд у Грузії виїхав до Тбілісі, а через рік продав свої акції в ОМЗ.

В уряді Грузії Бендукідзе очолив Міністерство економіки, а потім одержав посаду міністра з координації економічних реформ. Основою концепції міністра стало залучення інвестицій шляхом продажу державної власності та полегшення умов для ведення середнього і малого бізнесу.