Україна просить Міжнародний суд ООН роз'яснити рішення про Меджліс

Незважаючи на рішення суду, Росія так і не відновила діяльність цього представницького органу.

Україна звернулася в Міжнародний суд (МС) ООН з проханням надати роз'яснення щодо свого рішення зобов'язати Росію відновити діяльність Меджлісу. Відповідну ноту передав секретарю МС ООН Філіпу Кувреру посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

Читайте такожЧубаров назвав основні пропозиції щодо змін у статусі автономії Криму

В рамках процесу "Україна проти Росії" Київ звинувачує Москву в порушенні Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Рік тому, МС ООН ухвалив рішення про тимчасові заходи, в якому фактично визнав Меджліс легітимним представником кримських татар, повідомляє DT.UA. Однак, незважаючи на рішення суду, Росія так і не відновила діяльність цього представницького органу. При цьому за останній рік Україна двічі зверталася до Росії з вимогою скасувати свою заборону.

19 квітня 2017 року Міжнародний суд ООН ухвалив тимчасові заходи. По-перше, суд, не вдаючись детально в процес, вважав, що має право і підстави розглядати справу "Україна проти Росії". По-друге, суд дійшов висновку, що "кримські татари і етнічні українці в Криму залишаються вразливими". Тому він погодився на введення тимчасових заходів проти РФ для захисту національних меншин в Криму і зобов'язав Росію: а) утриматися від обмежень стосовно кримських татар на представництво власних інтересів, включаючи відновлення діяльності Меджлісу; б) забезпечити ведення навчання українською мовою.

Для України це рішення вкрай принципове, оскільки МС ООН звернувся з вимогою не до двох сторін, а тільки до Росії. Крім того, у своєму рішенні судді оперують не абстрактним терміном "етнічні групи", а конкретно говорять про українців і кримських татар. Нарешті, МС ООН фактично визнав Меджліс легітимним представником кримських татар.

По-третє, МС ООН зобов'язав Україну і Росію повністю виконувати всі положення досягнутих в Мінську домовленостей.