"Нормандська четвірка" розгляне шляхи прискорення реалізації Мінських домовленостей у найближчі місяці

Порошенко, Меркель, Макрон і Путін прийняли спільну заяву, в якій закликали докласти більше зусиль для звільнення полонених за формулою "всіх на всіх"

Лідери країн «Нормандської четвірки» розглянуть можливі шляхи прискорення імплементації Мінських домовленостей у найближчі місяці.

Про це йдеться у спільній заяві президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангел Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона та президента Росії Володимира Путіна, текст якого розповсюдила прес-служба глави Української держави.

В документі сторони підтверджують їхню відданість імплементації Мінських домовленостей у всіх її вимірах (безпековому, політичному, гуманітарному та соціально-економічному). Також лідери країн «Нормандської четвірки» закликали докладати більше зусиль для звільнення решти полонених відповідно до формули «всіх на всіх».

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У цьому зв’язку вони привітали домовленість щодо поновлення з 30 березня 2018 року режиму припинення вогню з нагоди Великодніх свят, досягнуту Тристоронньою контактною групою 26 березня. Лідери підкреслили важливість її ретельного дотримання та забезпечення ефективного моніторингу і верифікації з боку СММ ОБСЄ.

«На тлі успішного звільнення близько 300 осіб 27 грудня 2017 року, вони закликали докладати більше зусиль з метою звільнення решти відповідно до формули «всіх на всіх»», - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, спецпредставник США з питань України Курт Волкер раніше розповів, що скептично ставиться до перспектив врегулювання конфлікту на Сході України. На думку Волкера, дуже ймовірно, що активні воєнні дії триватимуть в Україні і через рік.