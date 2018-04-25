Угорщина буде продовжувати ветувати вступ України до НАТО

У МЗС Угорщини заявили, що країна відчуває сильний міжнародний тиск з метою скасування вето.

Угорщина буде продовжувати ветувати вступ України в НАТО, поки Україна "не відновить права, які раніше надавалися національним меншинам".

Про це повідомляє прес-служба угорського МЗС. Відзначається, що Угорщина відчуває сильний міжнародний тиск з метою скасування угорського вето на подальші переговори між НАТО і Україною.

При цьому Угорщина вважає таку ситуацію несправедливою, оскільки, на її думку, за ситуацію несе відповідальність саме Україна.

«Угорщина не буде схилятися перед міжнародним тиском і жертвувати правами угорського народу, що живе в Україні, на вівтарі геополітичних інтересів», - сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

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Міністр заявив, що Україна може зняти право вето, якщо відновить раніше набуті права закарпатських угорців.

"Угорщина продовжить накладати вето на вступ України в НАТО, поки вона не відновить права, які раніше надавалися національним меншинам. Якби Угорщина схилялася до тиску і «відмовилася» від права вето, вона залишилась би без інструментів для захисту прав угорців, які проживають в Україні", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Угорщина звинуватила Україну в наступі на права нацменшин через запропоновані президентом України Петром Порошенком зміни до закону про громадянство.

Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроект № 8297 «Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо вдосконалення окремих положень», яким пропонується позбавляти українського громадянства за участь у "виборах" в окупованому Росією Криму.

Також підставою втрати громадянства є "використання повнолітньою особою, яка набула громадянство України, виборчого чи іншого права, яке йому дає іноземне громадянство".