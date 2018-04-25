"Підло і сплановано": Угорщина знову звинуватила Україну у наступі на права нацменшин

Будапешт знову зробив різку заяву на адресу Києва через пропозицію Порошенка ухвалити закон щодо запровадження санкцій проти громадян України, які брали участь у виборах іншої країни.

Угорщина звинуватила Україну у наступі на права нацменшин через запропоновані президентом України Петром Порошенком зміни до закону про громадянство.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". Керівник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що в Україні «президент разом із Верховною Радою» крок за кроком «безпрецедентно підло і наперед сплановано» наступають на права нацменшин у відповідь на пропозицію ухвалити закон щодо запровадження санкцій проти громадян України, які мають подвійне громадянство і брали участь у виборах іншої країни.

Сійярто стверджує, що Україна, з одного боку, намагається потрапити в НАТО, а з іншого – буде позбавляти українського громадянства тих осіб, які набули громадянства іншої країни – члена Альянсу, оскільки це нібито є загрозою для національної безпеки України.

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«Ми надзвичайно обурені припущенням, що закарпатець угорської національності може становити загрозу національній безпеці України», – заявив міністр.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроект № 8297 «Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо удосконалення окремих положень», яким пропонується позбавляти українського громадянства за участь у "виборах" в окупованому Росією Криму.

Також підставою втрати громадянства є "використання повнолітньою особою, яка набула громадянство України, виборчого або іншого права, яке їй надає іноземне громадянство".