НАБУ буде продовжувати «чіпати» владу за «найчутливіші місця» - Ситник

За словами директора Бюро, протягом трьох років 200 детективів НАБУ зробили те, що не спромоглася зробити вся правоохоронна система України за попередні 20 років.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що НАБУ похитнуло касту недоторканних і буде продовжувати «чіпати» владу за «найчутливіші місця».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник сказав на брифінгу в Києві.

Він зазначив, що протягом трьох років роботи Бюро була створена «молода професійна команда».

«Вона (команда НАБУ – УНІАН) унікальна не тільки для правоохоронної системи України, а взагалі для України в цілому, яка не застосовувалась при побудові інших правоохоронних чи державних інституцій», - підкреслив директор НАБУ.

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Він додав, що наразі у відомстві працює 650 працівників із 700 можливих, а це не більше, ніж штат робітників обласного управління Служби безпеки України.

«За три роки роботи працівники НАБУ не зрадили місії та цінностям, які ми з самого початку декларували. Детективи НАБУ успішно проходять випробування психологічним тиском та великими грошима, всі пам’ятають справи, коли детективам НАБУ пропонували хабарі і в півмільйона доларів і в 800 тисяч доларів. Детективи не піддались спокусі» - додав Ситник

«Ми нарешті похитнули касту недоторканних, яка формувалась довгі роки в Україні. За три роки 200 детективів НАБУ зробили те, що не спромоглася зробити вся правоохоронна система України за попередні 20 років», - підкреслив директор НАБУ.

«Що змінилося в політиці НАБУ за останні три роки? Ми як чіпали владу, так і будемо її чіпати за самі чутливі місця, і ніхто ні на жодний поводок нікого не посадить, повірте», - заявив Ситник, відповідаючи на питання журналіста, чи він перебуває у влади на «короткому поводку».

Як повідомляв УНІАН, раніше Ситник заявив, що Національне антикорупційне бюро планує відкривати справи по ряду народних депутатів, чиновників Кабінету міністрів і суддів.