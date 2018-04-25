НАБУ буде продовжувати «чіпати» владу за «найчутливіші місця» - Ситник

16:13, 25 квітня 2018
Політика
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Ситник заявив, що НАБУ продовжить "чіпати" влада / фото УНІАН

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що НАБУ похитнуло касту недоторканних і буде продовжувати «чіпати» владу за «найчутливіші місця».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник сказав на брифінгу в Києві.

Він зазначив, що протягом трьох років роботи Бюро була створена «молода професійна команда».

«Вона (команда НАБУ – УНІАН) унікальна не тільки для правоохоронної системи України, а взагалі для України в цілому, яка не застосовувалась при побудові інших правоохоронних чи державних інституцій», - підкреслив директор НАБУ.

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Він додав, що наразі у відомстві працює 650 працівників із 700 можливих, а це не більше, ніж штат робітників обласного управління Служби безпеки України.

«За три роки роботи працівники НАБУ не зрадили місії та цінностям, які ми з самого початку декларували. Детективи НАБУ успішно проходять випробування психологічним тиском та великими грошима, всі пам’ятають справи, коли детективам НАБУ пропонували хабарі і в півмільйона доларів і в 800 тисяч доларів. Детективи не піддались спокусі» - додав Ситник

«Ми нарешті похитнули касту недоторканних, яка формувалась довгі роки в Україні. За три роки 200 детективів НАБУ зробили те, що не спромоглася зробити вся правоохоронна система України за попередні 20 років», - підкреслив директор НАБУ.

«Що змінилося в політиці НАБУ за останні три роки? Ми як чіпали владу, так і будемо її чіпати за самі чутливі місця, і ніхто ні на жодний поводок нікого не посадить, повірте», - заявив Ситник, відповідаючи на питання журналіста, чи він перебуває у влади на «короткому поводку».

Як повідомляв УНІАН, раніше Ситник заявив, що Національне антикорупційне бюро планує відкривати справи по ряду народних депутатів, чиновників Кабінету міністрів і суддів.

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Теги: #НАБУ#влада#Артем Ситник