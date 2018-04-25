НАБУ буде продовжувати «чіпати» владу за «найчутливіші місця» - Ситник
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що НАБУ похитнуло касту недоторканних і буде продовжувати «чіпати» владу за «найчутливіші місця».
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник сказав на брифінгу в Києві.
Він зазначив, що протягом трьох років роботи Бюро була створена «молода професійна команда».
«Вона (команда НАБУ – УНІАН) унікальна не тільки для правоохоронної системи України, а взагалі для України в цілому, яка не застосовувалась при побудові інших правоохоронних чи державних інституцій», - підкреслив директор НАБУ.
Читайте такожКорупція в оборонці: НАБУ взялося за перевірку "схеми" Пашинського після журналістського розслідування
Він додав, що наразі у відомстві працює 650 працівників із 700 можливих, а це не більше, ніж штат робітників обласного управління Служби безпеки України.
«За три роки роботи працівники НАБУ не зрадили місії та цінностям, які ми з самого початку декларували. Детективи НАБУ успішно проходять випробування психологічним тиском та великими грошима, всі пам’ятають справи, коли детективам НАБУ пропонували хабарі і в півмільйона доларів і в 800 тисяч доларів. Детективи не піддались спокусі» - додав Ситник
«Ми нарешті похитнули касту недоторканних, яка формувалась довгі роки в Україні. За три роки 200 детективів НАБУ зробили те, що не спромоглася зробити вся правоохоронна система України за попередні 20 років», - підкреслив директор НАБУ.
«Що змінилося в політиці НАБУ за останні три роки? Ми як чіпали владу, так і будемо її чіпати за самі чутливі місця, і ніхто ні на жодний поводок нікого не посадить, повірте», - заявив Ситник, відповідаючи на питання журналіста, чи він перебуває у влади на «короткому поводку».
Як повідомляв УНІАН, раніше Ситник заявив, що Національне антикорупційне бюро планує відкривати справи по ряду народних депутатів, чиновників Кабінету міністрів і суддів.