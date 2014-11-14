На Керченській переправі далекобійники погрожують бунтом - деякі стоять вже 4 дні

Деякі водії стоять вже четверту добу. На території стоїть нестерпний сморід, немає ніяких умов для гігієни, окрім забитих біотуалетів. Далекобійники розповіли кореспонденту Громадського радіо, що багато водіїв збираються перекривати дорогу на Керч.

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Водії вважають, в основному, що черга накопичилася через те, що великі громіздкі машини відправляють тільки на завантаження в порт «Новоросійськ». Хоча, за словами водіїв, в порту Крим черг немає, і логічніше було б чергу розділити на дві - в порт на «Новоросійськ» і порт «Крим».

На думку водіїв, вантажівки відправляють в чергу на порт Новоросійськ через те, що це коштує дорожче, ніж переправляти машини через порт «Крим».

Крім того, на накопичувальному майданчику, за словами водіїв, немає нормальних умов, а за стоянку в аеропорту продовжують брати 150 руб з машини.

Як повідомили в прес-службі АНО «ЕТД», лінія «Новоросійськ - порт «Кавказ»» є пріоритетною. Навантаження на неї йде в першу чергу. Лінія порт «Кавказ»-порт «Крим» орієнтована на пасажирські перевезення і легкового транспорту.

У прес-службі зазначили, що на сайті, а також у соціальних мережах відомства з 5 листопада поширюється інформація про те, яка лінія для якого транспорту призначена. Також працюють контактні телефони.

«За контактними телефонами з боку водіїв, а також компаній, які опрацьовують питання логістики - надходило дуже мало дзвінків», - говорять в прес-службі.

На сайті інформація є про завантаженості лінії і про вартість перевезення. Різниця між лініями порт «Кавказ» і «Новоросійськ» невелика - близько 2000 руб. (це близько 670 гривень).