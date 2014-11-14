В окупованій Керчі залишилося води на два місяці

Запас води в Станційному водосховищі, яке постачає Керч, становить 8,3 млн кубометрів при достатньому обсязі 15 млн кубометрів. Про це агентству «Медіа Крим» повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Керченської міської ради АР Крим Василь Остапенко.

Читайте такожУ Керчі переходять з м'яса на рибуЗа словами чиновника українського міста, 5-6 млн кубометрів води з наявного запасу - це «мертвий об'єм», замулена вода, яку не можна пускати в міську систему водопостачання. Іншого об'єму води - 2-3 млн кубометрів вистачить Керчі на два місяці з урахуванням робочого об'єму 1,5 млн кубометрів на місяць, повідомляє ІА Крим Медіа.

«Ситуація вимагає прийняття екстрених заходів. Є ймовірність того, що воду в місті доведеться давати за графіком - годин по 10 на добу, тоді запасу вистачить місяця на чотири», - пояснив Остапенко.