В’ятрович прокоментував лист конгресменів США щодо «антисемітизму» в Україні

14:35, 26 квітня 2018
Політика
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В&#039;ятрович нагадав, що УПА - не фашисти / фото УНІАН

Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович прокоментував звернення конгресменів США щодо «антисемітизму» в Україні, назвавши його «змішуванням некомпетентності та свідомого спотворення інформації».

«Дивно, що така велика кількість поважних американських політиків поставила свій підпис під таким документом», – заявив він у коментарі "Радіо Свобода".

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В`ятрович, зокрема, нагадав, що члени УПА боролися проти нацизму.

«Коли прикладом вшанування колабораціоністів називають в’язня нацистського табору Заксенгаузен Степана Бандеру або Романа Шухевича, який із 1943 року очолював один із наймасштабніших антинацистських рухів спротиву в окупованій Третім рейхом Європі, то це свідчить тільки, як мінімум, про низький рівень знань тих людей, які поставили свій підпис», – вказав історик.

«Як приклад нашої пронацистської чи колабораціоністської пропаганди названо нашу інформаційну кампанію, присвячену Українській повстанській армії. Ця інформаційна кампанія складалася з двох виставок «УПА: відповідь нескореного народу», і одна з цих виставок якраз розповідала про масову антинацистську боротьбу Української повстанської армії. Один зі стендів цієї виставки розповідав, зокрема, про євреїв, які в лавах УПА боролися проти нацизму, а потім боролися проти комунізму», – наголосив В’ятрович.

Нагадаємо, 56 конгресменів  звернулись до Держдепартаменту США з листом, в якому висловили занепокоєння через «підтримуване на державному рівні» викривлення фактів та заперечення Холокосту, які мають місце у Європі, «зокрема – у Польщі та в Україні».

У листі, зокрема, стверджується, що в Україні прославляють "нацистських колабораціоністів Степана Бандеру, Рамана Шухевича та Організацію українських націоналістів, а також Українську повстанську армію".

"Ці воєнізовані формування та окремі особи в деяких випадках співпрацювали з нацистами і несли відповідальність за вбивство тисяч євреїв, 70 -100 тисяч поляків та інших етнічних меншин в період між 1941 і 1945 роками", - зазначають у Конгресі США.

У документі згадують також низку злочинів, скоєну в Україні на фоні антисемітизму, смолоскипні ходи націоналістів, де лунають антисемітські заклики, та діяльність «неонацистського батальйону «Азов», який було інкорпоровано до структури підрозділів МВС.

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Теги: #УПА#Інститут Нацпам'яті