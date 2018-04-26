Понад 50 конгресменів США побачили в Україні антисемітизм та «уславлення нацистських колаборантів»

Американські конгресмени переживають через смолоскипні ходи націоналістів та діяльність в Україні батальйону «Азов».

56 конгресменів звернулись до Держдепартаменту США з листом, в якому висловили занепокоєння через підтримуване на державному рівні викривлення фактів та заперечення Холокосту, які мають місце у Європі, «зокрема – у Польщі та в Україні».

Текст листа парламентарів до виконуючого обов’язки держсекретаря США Джона Саллівана опубліковано на офіційному сайті члена конгресу США Ро Ханни.

Читайте такожГолова Інституту нацпам'яті Польщі висунув декілька умов для відновлення співпраці з Україною

Так, конгресмени закликають Саллівана доєднатися до них та правозахисних організацій «у боротьбі проти антисемітизму, ксенофобії і всіх форм нетерпимості, закликавши уряди Польщі та України беззастережно відмовитися від спотворень Голокосту і вшанування нацистських колаборантів», а також належним чином реагувати на злочини, скоєні на грунті антисемітизму.

Як зазначається, попри те, що правові питання та історичний контекст в Україні та Польщі відрізняються, процеси в обох країнах викликають занепокоєння.

Конгресмени, зокрема, згадують про ухвалений у Варшаві закон (так званий закон про Інститут національної пам’яті – ред.), який передбачає кримінальну відповідальність за заяви про причетність Польщі до Холокосту. Ухвалення закону викликало справедливу критику з боку США та Ізраїлю.

У листі вказується, що українське законодавство щодо національної пам'яті, ухвалене у 2015 році, глорифікує нацистських колаборантів та передбачає кримінальну відповідальність за заперечення їх «героїзму». При тому, на відміну від польського закону, цей крок не викликав значної реакції з боку США.

Стверджується, що в Україні прославляють "нацистських колабораціоністів Степана Бандеру, Рамана Шухевича та Організацію українських націоналістів, а також Українську повстанську армію".

"Ці воєнізовані формування та окремі особи в деяких випадках співпрацювали з нацистами і несли відповідальність за вбивство тисяч євреїв, 70 -100 тисяч поляків та інших етнічних меншин в період між 1941 і 1945 роками", - зазначають у Когнресі США.

У листі згадують також низку злочинів, скоєну в Україні на фоні антисемітизму, смолоскипні ходи націоналістів, де лунають антисемітські заклики, та діяльність «неонацистського батальйону «Азов», який було інкорпоровано до структури підрозділів МВС.

Парламентарі підсумовують, що Сполучені штати мають зайняти лідерську позицію у боротьбі з антисемітизмом та забезпечити розвиток демократій у своїх союзників у Східній Європі.