Суд ЄС відмовився скасовувати санкції проти Азарова

До того ж суд забов'язав Азарова відшкодувати власні юридичні витрати та витрати Ради ЄС.

Суд Європейського Союзу відмовився скасовувати санкції проти колишнього прем’єр-міністра України часів Януковича Миколи Азарова.

Відповідне рішення опубліковане на сайті суду, повідомляє "Європейська правда".

Азаров оскаржував санкції, запроваджені проти нього Радою Європейського Союзу у 2016 році.

Читайте такожАдвокат розповів, де живуть екс-високопосадовці режиму ЯнуковичаЗахист Азарова стверджував, що при запровадженні санкцій були порушені фундаментальні права на власність і ведення бізнесу і на незалежне розслідування, а також, що екс-прем'єр потрапив до списку помилково.

Своїм рішенням суд відмовився виключати Азарова із санкційного списку ЄС та наказав екс-прем’єру відшкодувати власні юридичні витрати та витрати Ради ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді замороження активів проти українських колишніх високопосадовців часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини.

Зокрема, у санкційному списку перебувають разом з Януковичем його син Олександр, екс-прем'єр Микола Азаров, колишній глава МВС Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, екс-глава АП Андрій Клюєв, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, екс-міністр енергетики Едуард Ставицький, екс-міністр освіти Дмитро Табачик, олігарх Сергій Курченко.

5 березня цього року Рада Європейського Союзу затвердила рішення продовжити санкції проти екс-президента України Віктора Януковича та його соратників.