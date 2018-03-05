ЄС ухвалив рішення продовжити санкції проти Януковича та його соратників

Санкції продовжено на рік для 13 осіб.

Рада Європейського Союзу затвердила рішення продовжити санкції проти екс-президента України Віктора Януковича та його соратників.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в Раді ЄС, відповідне рішення було ухвалено у понеділок в рамках засідання Ради ЄС з питань збереження навколишнього середовища.

Санкції продовжено на рік для 13 осіб.

Рішення має бути оприлюднено в Офіційному журналі ЄС.

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Як повідомляв УНІАН, 6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді замороження активів проти українських колишніх високопосадовців часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини. Востаннє санкції продовжували рік тому.

Зокрема, у санкційному списку перебувають разом з Януковичем його син Олександр, екс-прем'єр Микола Азаров, колишній глава МВС Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, екс-глава АП Андрій Клюєв, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, екс-міністр енергетики Едуард Ставицький, екс-міністр освіти Дмитро Табачик, олігарх Сергій Курченко.