Вінницька облрада відхилила пропозицію щодо прапорів ОУН на адмінбудівлях

Під час голосування у сесійній залі не було депутатів з фракцій політичних партій «УКРОП», «Батьківщина» та «Свобода».

Депутати Вінницької обласної ради не підтримали пропозицію про підняття прапора ОУН у дні, пов’язані із визначними подіями національно-визвольної боротьби на адміністративних будівлях.

Як передає УНІАН, для прийняття відповідного рішення не вистачило кворуму – за нього проголосували 30 з 44 присутніх на сесії депутатів.

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Відсутність кворуму зумовлена тим, що під час голосування у сесійній залі не було депутатів з фракцій політичних партій «УКРОП», «Батьківщина» та «Свобода».

Зокрема, у проекті рішення пропонувалось на знак вшанування пам’яті героїв національно-визвольних змагань революційний прапор ОУН піднімати в траурному оформленні, тобто з прикріпленням траурної стрічки.

Також депутати даним рішенням планували рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, та громадським об’єднанням області вивішувати революційний прапор ОУН.

Даним проектом визначені дати, коли саме мав бути піднятий траурний прапор ОУН: це 1 січня – день народження Степана Бандери; 3 лютого – створення ОУН; 5 березня – річниця з дня смерті Романа Шухевича; 21 травня – день пам’яті жертв політичних репресій; четверта неділя травня – Свято Героїв; 14 червня – День народження полковника армії УНР Євгена Коновальця; 30 червня – проголошення Акту відновлення Української держави та день народження Романа Шухевича; 30 липня – створення Української військової організації (УВО); 14 жовтня – День захисника України, день створення УПА.

Нагадаємо, у березні депутати Львівської міської ради прийняли ухвалу щодо використання червоно-чорного прапора національно-визвольної боротьби українського народу на території міста.