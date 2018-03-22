У Львові затвердили дати, коли вивішуватимуть бандерівський прапор

Червоно-чорний стяг вивішуватимуть 9 разів на рік перед будівлею міської ради, перед будівлями районних адміністрацій міської ради, а також під час пленарних засідань міськради у дні, які збігаються з переліком визначних свят.

Депутати Львівської міської ради прийняли ухвалу щодо використання червоно-чорного прапора національно-визвольної боротьби українського народу на території міста.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення під час сьогоднішньої сесії проголосували 59 депутатів.

Згідно з прийнятою ухвалою, затверджено перелік дат, пов’язаних із визначними подіями національно-визвольної боротьби та вшануванням пам’яті борців за незалежність України, у які поруч із Державним прапором України буде вивішуватися червоно-чорний стяг.

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Червоно-чорний прапор вивішуватимуть на площі перед будівлею міської ради, перед будівлями районних адміністрацій міської ради, а також під час пленарних засідань міської ради у дні, які збігаються з переліком визначних свят.

Згідно з рішенням, червоно-чорний стяг на території міста будуть вивішувати: 1 січня — день народження голови проводу ОУН Степана Бандери, 3 лютого — створення ОУН, 5 березня — річниця смерті головнокомандувача УПА Романа Шухевича, 21 травня — День пам’яті жертв політичних репресій, четверта неділя травня — свято героїв, 14 червня — день народження полковника армії УНР Євгена Коновальця, 30 червня — проголошення акту відновлення Української держави, день народження головнокомандувача УПА Романа Шухевича, 30 липня — створення УВО (Української військової організації), 14 жовтня — День захисника України, день створення УПА.​