КСУ визнав закон про референдум неконституційним

Судді встановили, що ухваливши даний закон, Верховна Рада вийшла за межі своїх конституційних повноважень.

Конституційний суд України визнав закон про всеукраїнський референдум неконституційним.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в КСУ.

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На засіданні 26 квітня судді КСУ визнали закон про всеукраїнський референдум таким, що не відповідає Основного закону. Доповідачем у даному конституційному провадженнв виступав суддя Василь Лемак.

Сьогодні зранку він повідомив про це рішення КСУ на своїй сторінці у Facebook, однак дещо пізніше ця публікація стала недоступною для перегляду.

Довідка УНІАН. Закон "Про всеукраїнський референдум" Верховна Рада ухвалила 6 листопада 2012 року, за президентства Віктора Януковича. Ним передбачено, що предметом референдуму можуть бути питання: про схвалення нової редакції Конституції України, внесення змін до Конституції України, скасування, втрату дії або визнання недійсним закону про внесення змін до Конституції (конституційний референдум); про зміну території України (ратифікаційний референдум); про ухвалення чи скасування закону або внесення змін до чинного закону (законодавчий референдум); з будь-якого питання, за винятком тих, щодо яких референдум не допускається згідно з Конституцією України (загальний референдум). Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі є обов'язковими.

На думку експертів, прийнятий законом порядок ухвалення нової Конституції та порядок внесення змін до Основного Закону не відповідає конституційним положенням.

У червні 2013 року Венеціанська комісія оцінила закон про всеукраїнський референдум на запит голови Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Андреса Геркеля. ВК встановила, що дозвіл виносити на референдум питання внесення змін до Конституції чи нової Конституції може порушити конституційну стабільність та законність в Україні. Крім того, комісія висловила думку, що закон про референдум не повністю відповідає міжнародним стандартам стосовно питань, які можуть бути винесені на референдум за народної ініціативи. Також Венеціанська комісія відзначила ряд технічних проблем у законі про всеукраїнський референдум.

Після втечі Януковича у 2014 році у Верховній Раді пропонували скасувати даний закон. У відповідному проекті закону, поданому депутатами БПП, зазначалось, що цілий ряд положень закону не тільки не відповідають вимогам Конституції України, але й організаційно унеможливлюють здійснення народовладдя.