У Раді пропонують скасувати закон про всеукраїнський референдум

Представники "Народного фронту" та "Батьківщини" також зареєстрували у ВР проект закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону "Про всеукраїнський референдум" (№1133-1).

Тексти законопроектів розміщені на сайті парламенту.

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Законопроектом представників "БПП" пропонується Кабінету міністрів впродовж трьох місяців з дня опублікування закону, в разі його ухвалення, привести свої нормативно-правові акти у відповідність із Конституцією України та цим законом; забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із Конституцією України та цим законом.

Крім того, відповідно до законопроекту, Центральна виборча комісія у місячний строк з дня офіційного оприлюднення закону має привести свої акти у відповідність з ним.

Як зазначається у пояснювальній записці, Закон "Про всеукраїнський референдум", прийнятий Верховною Радою 6 листопада 2012 року, був опублікований та набув чинності 28 листопада 2012 року. Він має на меті врегулювати порядок здійснення громадянами України конституційного права на участь в управлінні державними справами через таку форму безпосередньої демократії як референдум.

"Цей закон мав би стати еталоном демократичності та зразком забезпечення належних процедур здійснення влади єдиним її джерелом – українським народом. Проте цілий ряд положень закону не тільки не відповідають вимогам Конституції України, але й організаційно унеможливлюють здійснення народовладдя", - йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається, що на неконституційність окремих норм чинної редакції закону щодо порядку ініціювання, підготовки та організації всеукраїнського референдуму неодноразово зверталась увага фаховими підрозділами Верховної Ради, іншими органами державної влади, науковцями, представниками експертних установ та організацій.

"Правові механізми реалізації народного волевиявлення, закладені в тексті закону, суперечать загальним принципам права та основним засадам функціонування демократичного суспільства. Низка його норм суперечить Конституції України та об’єктивно можуть бути загрозою для збереження та гарантування конституційного ладу України. Наприклад, запропонований механізм внесення змін до Конституції України або прийняття нової Конституції України на всеукраїнському референдумі", - відзначають автори законопроекту.

Крім того, законом не передбачено належних правових та організаційних інструментів забезпечення вільного волевиявлення громадян та не враховано загальноприйняті стандарти у цій сфері. Зокрема неодноразово негативно оцінювались: правова невизначеність і невиправдано широкий предмет всеукраїнського референдуму; відсутність належного порядку формування та організації роботи комісій референдуму як незалежних та неупереджених органів адміністрування; неможливість участі політичних партій як повноцінних суб’єктів процесу референдуму; необґрунтоване підвищення ролі органів державної влади у процесі референдуму; відсутність ефективного механізму спостереження за перебігом процесу референдуму; непрозорість та не контрольованість джерел фінансування агітації на всеукраїнському референдумі, незабезпечення відкритості такої агітації та ряд інших положень. Окрім цього, експерти заявляли про ряд техніко-юридичних помилок та неточностей у тексті закону.

Дія закону в чинній редакції може мати вкрай негативні наслідки для функціонування інститутів демократичного суспільства в України та для конституційного ладу загалом, зазначається у пояснювальній записці.

Довідка УНІАН. Закон "Про всеукраїнський референдум" Верховна Рада ухвалила 6 листопада 2012 року. Ним передбачено, що предметом референдуму можуть бути питання: про схвалення нової редакції Конституції України, внесення змін до Конституції України, скасування, втрату дії або визнання недійсним закону про внесення змін до Конституції (конституційний референдум); про зміну території України (ратифікаційний референдум); про ухвалення чи скасування закону або внесення змін до чинного закону (законодавчий референдум); з будь-якого питання, за винятком тих, щодо яких референдум не допускається згідно з Конституцією України (загальний референдум). Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі є обов'язковими.

На думку експертів, прийнятий законом порядок ухвалення нової Конституції та порядок внесення змін до Основного Закону не відповідає конституційним положенням.

У червні 2013 року Венеціанська комісія оцінила закон про всеукраїнський референдум на запит голови Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Андреса Геркеля. ВК встановила, що дозвіл виносити на референдум питання внесення змін до Конституції чи нової Конституції може порушити конституційну стабільність та законність в Україні. Крім того, комісія висловила думку, що закон про референдум не повністю відповідає міжнародним стандартам стосовно питань, які можуть бути винесені на референдум за народної ініціативи. Також Венеціанська комісія відзначила ряд технічних проблем у законі про всеукраїнський референдум.