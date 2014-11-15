Бойовики понад 60 разів обстріляли позиції сил АТО: загинули 7 військових, ще 10 поранені

За минулу добу в зоні АТО бойовики 62 рази обстріляли позиції українських військових. Також відбулося три бойових зіткнення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

"Смертельний вогонь забрав життя сімох українських солдат, десятеро з пораненнями різного ступеня важкості направлені до медичних закладів, де їм надають кваліфіковану медичну допомогу", - наголошується у повідомленні.

Протягом доби також надійшла інформація про травмування 4 та загибель 2 цивільних осіб від обстрілів, які вели бойовики по населеним пунктам, що знаходяться під контролем України.

Читайте такожБойовики обстрілюють Авдіївку, загинули двоє українських військових і троє мирних жителів

У прес-центрі АТО наголошують, що найскладніша ситуація наразі залишається на Дебальцевському плацдармі. Саме там зафіксована найбільша кількість обстрілів наших позицій.

"Вночі бандити вели вогонь зі стрілецької зброї по нашим підрозділам в районі Станично-Луганське. Близько опівночі здійснили обстріл з РСЗВ БМ-21 Град нашого блокпосту поблизу Кримського", - додають у штабі.

Разом з цим, ніч в районі Донецького аеропорту минула спокійно. Підрозділи, що охороняють цей стратегічний об’єкт, посилено додатковими засобами, "спроможними ефективно протидіяти незаконним збройним формуванням у будь-який час доби та в любих погодних умовах".

Читайте такожНа Луганщині під обстріл бойовиків потрапив голова РДА

Напередодні ввечері бойовики здійснили мінометні обстріли українських підрозділів, що розташовані в населених пунктах Опитне, Гранітне, Каменка, Дебальцево та Нікішино.

На півдні зони АТО ситуація стабільна, через складні погодні умови бойовики не використовують безпілотні літальні апарати.