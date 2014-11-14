За добу бойовики обстріляли позиції сил АТО поблизу 19 населених пунктів (мапа АТО)

Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, з артилерії і мінометів терористи обстріляли позиції сил АТО біля населених пунктів Новокалиново, Красногорівка, Дослідне, Мар'їнка та Березове. Вчора терористи обстріляли контрольний пост «Георгіївка» з боку Мар'їнка Донецької області. Прикордонники спільно з військовослужбовцями, які були готові до атаки і облаштували засідки, відкрили вогонь. Розвідка боєм, яку намагалися провести терористи, була зірвана, терористи зазнали втрат.

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На луганському напрямку фіксується активність обстрілів бойовиками в районі Станиці Луганської. В цьому населеному пункті терористи з гранатометів і стрілецької зброї більше семи раз обстріляли опорні пункти. Бойовики п'ять разів обстріляли з установок «Град» позиції сил АТО біля населених пунктів Сокільники, Трьохізбенка і Кряківка.

На першотравневому напрямку з реактивних установок «Град» і мінометів бойовики чотири рази обстріляли блокпост біля Кримського. Позиції біля Золотого терористи обстріляли з мінометів.

Як зазначив Андрій Лисенко, не вщухають обстріл на дебальцевському напрямку. Бойовики з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї обстріляли опорні пункти сил АТО поблизу Нікішино, Кам'янки, Донецького і Чорнухине. В районі села Міус українські терористи обстріляли позиції двічі з установок «Град».

На маріупольському напрямку бойовики обстріляли з мінометів і стрілецької зброї опорні пункти сил АТО біля сіл Багате і Новогригорівка. Також в цьому районі бойовики продовжують здійснювати розвідку за допомогою безпілотників.

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