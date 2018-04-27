НАБУ показало отримання великого хабара співробітником СБУ (відео)

13:51, 27 квітня 2018
Політика
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Запис НАБУ оприлюднило 27 квітня / Скріншот

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило фрагменти слідчих дій з викриття співробітника Служби безпеки на отриманні хабара.

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Відповідне відео опублікувала прес-служба НАБУ, як зазначається, з огляду на суспільний резонанс.

"Національне бюро оприлюднює фрагменти розсекречених відеозаписів, зроблених під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у рамках розслідування фактів корупції в галузі міграційної політики", - йдеться у повідомленні. 

25 квітня директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що детективи НАБУ у продовження зірваної операції щодо корупції в міграційній службі наприкінці минулого року, 24 квітня затримали працівника СБУ на хабарі в 47 тис. доларів.

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Теги: #НАБУ#хабар#СБУ