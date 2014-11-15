Росія продовжує поставляти озброєння та живу силу бойовикам на Донбасі - РНБО

У Раді національної безпеки та оборони України заявляють, що в останні дні зросла інтенсивність обстрілів і кількість атак терористами сил і позицій Антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

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”Інтенсивність обстрілів і атак бойовиків зросла”, - сказав Польовий.

За його словами, також продовжується переміщення та поставки техніки, озброєнь, боєприпасів живої сили для бандформувань з боку Росії. У цьому контексті Польовий продемонстрував кілька фотографій, на яких зображено колони російських танків Т-72, які переміщуються українськими населеними пунктами на сході.

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Польовий зазначив, що у Донецькому аеропорту терористи двічі здійснили мінометний обстріл і атакували українські позиції, але напад було відбито. Також представник РНБО поінформував, що підрозділам, які обороняють аеропорт, доставлено засоби для успішного знищення противника у будь-якій час доби та за будь-яких погодних умов.