Україна припинила поставки в Росію двигунів для крилатих ракет
12:54, 13 листопада 2014Політика
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Компанія "Мотор Січ" повністю припинила поставки в Росію малорозмірних газотурбінних двигунів для крилатих ракет.
"Мотор січ" припинила поставки в РФ /фото topwar.ru
Про це повідомив генеральний директор корпорації "Тактичне ракетне озброєння" Борис Обносов, передають РИА Новости.
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"На даний момент співпраця з Україною припинена повністю за всіма напрямками", - сказав Борис Обносов, додавши, що постачання можуть бути відновлені лише за умови прийняття відповідного політичного рішення на рівні керівництва двох країн.
"Якщо таке рішення буде прийнято, ми з задоволенням будемо продовжувати співпрацю. Нам потрібно легітимне право. "З-під поли" ми нічого купувати не будемо", - заявив Борис Обносов.
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