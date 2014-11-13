Україна припинила поставки в Росію двигунів для крилатих ракет

Про це повідомив генеральний директор корпорації "Тактичне ракетне озброєння" Борис Обносов, передають РИА Новости.

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"На даний момент співпраця з Україною припинена повністю за всіма напрямками", - сказав Борис Обносов, додавши, що постачання можуть бути відновлені лише за умови прийняття відповідного політичного рішення на рівні керівництва двох країн.

"Якщо таке рішення буде прийнято, ми з задоволенням будемо продовжувати співпрацю. Нам потрібно легітимне право. "З-під поли" ми нічого купувати не будемо", - заявив Борис Обносов.