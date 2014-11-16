Активіст Майдану звинувачує в своєму викраденні ватажка бойовиків "ДНР" Захарченка

Активіст донецького Майдану Олег Желнаков звинувачує в своєму викраденні ватажка бойовиків самопроголошеної "ДНР" Олександра Захарченко.

Як повідомляє Желнаков на своїй сторінці в Facebook, він написав відповідну заяву генеральному прокурору України Віталію Яремі.

Як повідомляв УНІАН, Желнаков 6 червня цього року збирався виїхати з Донецька, але ввечері цього дня очевидці бачили, як його насильно заводили в захоплену терористами будівлю СБУ в Донецьку. Після цього телефонний зв'язок із ним був перерваний.

Желнаков очолював громадську організацію, яка займалася позашкільною краєзнавчою роботою, з перших днів проведення Евромайдану в Донецьку був активним його учасником. Також неодноразово Желнаков піддавався нападам і побиттям з боку опонентів, а після був у списку неугодних для сепаратистів - представників самопроголошеної "Донецької народної республіки".

Читайте такожСавченко назвала ще двох своїх викрадачів, один з них - голова «народної ради ЛНР»Желнакова звільнили з полону 13 червня. Йому повернули лише паспорт, але не повернули ключі від квартири, гроші і його медичну картку, довідки, які були при ньому в день викрадення. «Після переговорів був звільнений Желнаков. Він був дуже знесилений, брудний, голодний, змучений. Його, звичайно, там били. Зараз він усе більше мовчить», - сказали УНІАН товариші активіста.

2 листопада в "ДНР" і "ЛНР" пройшли псевдовиборы голів парламентів "республік". Головою "ДНР" став Олександр Захарченко, а "ЛНР" - Ігор Плотницький.

5 листопада Євросоюз офіційно визнав незаконними "вибори" бойовиків "ДНР" і "ЛНР".