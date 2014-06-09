У Донецьку терористи викрали активіста Евромайдану Олега Желнакова

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили активісти донецького Евромайдану.

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За словами активістів, Олег Желнаков, очолював громадську організацію, яка займалася організацією позашкільної краєзнавчої роботи, неодноразово піддавався нападу і побиттю з боку опонентів, а потім був у списку неугодних для сепаратистів.

Співрозмовники УНІАН повідомили, що 6 червня Олег Желнаков збирався виїхати з Донецька, але ввечері цього дня, близько 19.20 очевидці бачили, як його насильно заводили в захоплену терористами будівлю СБУ в Донецьку. Після цього телефонний зв'язок з ним обірвався.