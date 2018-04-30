У центрі Києва побили нардепа Мустафу Найєма (фото, відео)

Народний депутат Мустафа Найєм нібито не хотів порушувати ПДР, саме тому не пропустив водія на Mercedes.

У Києві, біля Бессарабського ринку, побили народного депутата Мустафу Найєма.

Найєм не пропустив водія на Mercedes G-Wagen, водій якого вийшов і вдарив нардепа. Пізніше під'їхала ще одна машина, БМВ, водій якої також завдав ударів Мустафі Найєму, передає Цензор.НЕТ.

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За словами свідків, обидва водії кавказького типу зовнішності зникли з місця інциденту. На місці працюють медики і поліція.

Як повідомляють джерела у правоохоронних органах, учасників конфлікту затримали після введеного у місті плану-перехоплення. Зараз їх привезли на місце події.

За попередніми даними, народний депутат не хотів порушувати ПДР, саме тому не пропустив водія на Mercedes, який збирався поїхати на заборонний знак. Через що і почався конфлікт.

"У цілому нічого екстраординарного. "Кубик" на перехресті бульвару Шевченка з Хрещатиком вирішив, що у нього більше прав і спробував підрізати", - прокоментував інцидент нардеп на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Найєма, згодом почалася перепалка, після чого він викликав 102.

"Водій і пасажир "кубика" помінялися місцями і вирішили викликати своїх хлопців. Приїхали хлопці, людей четверо-п'ятеро. Перепалка закінчилася бійкою. Ну, як бійкою - дали в щелепу, далі якийсь час пам'ятаю смутно; наздогнати не вийшло. Тепер у лікарні", - розповів про конфлікт депутат.

Голова патрульної поліції Києва Юрій Зозуля підтвердив "Громадському" факт нападу на депутата. За його словами, підозрювані спочатку втекли з місця інциденту, однак поліція їх затримала.

"Загалом є четверо затриманих. Справу за певною статтею вже потім кваліфікують слідчі, але схоже, що це хуліганські дії", — сказав Зозуля.

Як повідомляв УНІАН, у березні в столиці на вулиці Половецькій на Татарці побили народного депутата Юрія Левченка.