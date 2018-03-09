Побиття нардепа Левченка у Києві: в поліції розповіли свою версію подій

На цей час народний обранець не звертався із заявою про побиття.

На вулиці Половецькій у Шевченківському районі столиці під час демонтажу незаконних гаражів сталася сутичка.

Наряди поліції встановили, що працівники благоустрою, відповідно до припису, проводили демонтаж гаражів, передає прес-служба поліції Києва.

"На місце прибули народний депутат Юрій Левченко і депутат Київради Святослав Кутняк, які намагалися кинути пляшку із займистою сумішшю. У результаті виникла сутичка, яку припинили правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ центрі Києва напали на марш жінок: у хід йшли зеленка і перцеві балончики (фото, відео)Після цього депутати поїхали з місця події. Із заявою про побиття до правоохоронців вони не зверталися. Повідомлення від лікарів теж не надходило, додали у поліції.

"Слідчо-оперативна група працює на місці, проводиться опитування свідків. Пляшку із займистою сумішшю вилучили", - розповіли правоохоронці.

Як повідомляв раніше депутат Святослав Кутняк, у столиці на вулиці Половецькій, на Татарці, побили народного депутата Юрія Левченка.