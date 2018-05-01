У центрі Києва підрізали автомобіль Мустафи Найєма та побили його: опубліковано відео

Найєм не пропустив порушників та отримав удар у щелепу - трьох зловмисників згодом затримали, ще одного розшукують.

У Мережі опублікували відео інциденту на дорозі, після якого народного депутата Мустафу Найєма ударили в обличчя. Подію кваліфікували як хуліганство, трьох учасників затримали, повідомили у поліції Києві.

Як говориться у повідомленні, конфлікт виник на площі Бессарабська у Шевченківському районі столиці: "До чергової частини Шевченківського управління поліції зателефонував народний депутат та повідомив, що між ним та невідомими виник конфлікт".

Поліцейські, які негайно прибули на місце інциденту, встановили, що Найєм рухався у власному автомобілі в напрямку Бессарабської площі. На дорозі його підрізав «Мерседес», почалася сварка. У цей момент до них під‘їхав автомобіль "BMW". У ході конфлікту один із незнайомців вдарив нардепа в обличчя. Зловмисники з місця події зникли.

Читайте такожУ центрі Києва побили нардепа Мустафу Найєма (фото, відео)

Для розшуку автомобілів правоохоронці ввели план «перехоплення», тож невдовзі розшукуваний «Мерседес» знайшли, а неподалік затримали трьох осіб, які брали участь у конфлікті, їх доставили до управління поліції. Чоловіка, який вдарив нардепа, розшукують.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, за словами Найєма, "водій і пасажир "кубика" помінялися місцями і вирішили викликати своїх хлопців". Після інциденту йому довелося звернутися до медиків.