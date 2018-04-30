"Дали у щелепу": нардеп Мустафа Найєм розповів про напад на нього у центрі Києва

За словами поліції, підозрювані спочатку втекли з місця інциденту з нардепом Найємом, однак їх затримали.

На народного депутата Мустафу Найєма напали невідомі. Інцидент стався у центрі Києва внаслідок конфлікту на дорозі.

"У цілому нічого екстраординарного. "Кубик" на перехресті бульвару Шевченка з Хрещатиком вирішив, що у нього більше прав і спробував підрізати", - прокоментував інцидент нардеп на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Найєма, згодом почалася перепалка, після чого він викликав 102.

"Водій і пасажир "кубика" помінялися місцями і вирішили викликати своїх хлопців. Приїхали хлопці, людей четверо-п'ятеро. Перепалка закінчилася бійкою. Ну, як бійкою - дали в щелепу, далі якийсь час пам'ятаю смутно; наздогнати не вийшло. Тепер у лікарні", - розповів про конфлікт депутат.

Голова патрульної поліції Києва Юрій Зозуля підтвердив "Громадському" факт нападу на депутата. За його словами, підозрювані спочатку втекли з місця інциденту, однак поліція їх затримала.

"Загалом є четверо затриманих. Справу за певною статтею вже потім кваліфікують слідчі, але схоже, що це хуліганські дії", — сказав Зозуля.

На питання про те, чи передувала конфлікту ДТП на дорозі, Зозуля відповів, що стверджувати цього наразі не може.

Як повідомляли ЗМІ, у Києві, біля Бессарабського ринку, 30 квітня побили народного депутата Мустафу Найєма.