Посол України в США назвав поставку комплексів Javelin Києву «чітким сигналом» для РФ

У своєму Facebook дипломат вказав, що ракетні комплекси Javelin посилять бойову спроможність Збройних сил України.

Посол України у США Валерій Чалий вказав, що протитанкові комплекси Javelin посилять бойові можливості ЗСУ, а їх поставка Україні стане ще одним стримуючим фактором на шляху подальшої агресії Росії проти України.

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У своєму Facebook дипломат підтвердив, що доручення Президента і народу України виконане.

«Протитанкові ракетні комплекси Джавелін посилять бойову спроможність Збройних сил України, які протидіють російській агресії, дозволять зберегти життя українських воїнів. А головне - це чіткий сигнал від стратегічного партнера України - США, який стане ще одним стримуючим фактором на шляху подальшої агресії та ескалації конфлікту на сході нашої країни та вагомим внеском у відновлення миру», - вказав Чалий.

Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, зокрема, протитанкових ракетних комплексів Javelin.

2 березня Держдепартамент США схвалив продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн дол.

Напередодні, 30 квітня, президент Петро Порошенко підтвердив, що в Україну доставили протитанкові ракетні комплекси Javelin з США.