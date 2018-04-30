Порошенко подякував Трампу: довгоочікувані комплекси Javelin прибули в Україну

Президент підкреслив, що американське протитанкове озброєння "значно зміцнило потужний стримуючий ефект нашої боєздатності і євроатлантичної безпеки".

Президент Петро Порошенко підтвердив, що в Україну доставили протитанкові ракетні комплекси Javelin зі США. Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вітаю жвавий інтерес - і в Україні, і за її межами - до постачання нам комплексів Javelin. Можу лише підтвердити, що так, довгоочікувана зброя прибула до українського війська", - наголосив президент.

Порошенко додав, що американське протитанкове озброєння "значно зміцнило потужний стримуючий ефект нашої боєздатності і євроатлантичної безпеки".

Президент також подякував своєму американському колезі Дональду Трампу.

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"Щиро вдячний Дональду Трампу за справедливе рішення на підтримку України, на захист свободи та демократії. Вашингтон не лише виконав нашу спільну домовленість - він продемонстрував лідерство і важливий приклад", - зазначив Порошенко.

Він також заявив, що розраховує на твердість позиції всіх партнерів України, передусім країн Великої сімки.

"Ціна за триваючу агресію проти України для Кремля має і надалі зростати!", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що американські протитанкові ракетні комплекси Javelin доставили в Україну.

Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, зокрема, протитанкових ракетних комплексів Javelin.

17 січня 2018 року начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив, що Javelin можуть бути поставлені в терміни від двох до п'яти-шести місяців.

17 лютого президент України Петро Порошенко повідомив, що Україна в рамках військово-технічного співробітництва з США отримає не тільки Javelin.

2 березня Держдепартамент США схвалив продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн дол.